مواطنون يشكون ارتفاع أسعار البصل بنسبة 300%

الوطن| رصد

أكد مواطنون ليبيون أن أسعار البصل قفزت بنسبة 300% خلال الشهر الجاري بالمقارنة مع سعرها خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي.

وأكد عدد من المزارعين وباعة الجملة في سوق الخضروات بسوق جنزورغرب طرابلس، أن هناك طلباً متزايداً على البصل مع قرب حلول شهر رمضان المبارك و محدودية العرض، كما أن الإنتاج المحلي لا يكفي لتغطية متطلبات السوق وأن سعر الكيلو وصل إلى ثمانية دينارات، ما يعادل 1.66 دولار.

ويقدر إنتاج ليبيا من البصل بنحو 235 ألف طن سنوياً وفق بيانات مركز البحوث الزراعية.

وقال المهندس عضو لجنة الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة بحكومة الوحدة الوطنية، شرف الدين محمد، إن الأزمة ترجع إلى نقص السلعة في السوق، كما أن الإنتاج المحلي بسيط جد.ً

وأضاف أن حملات مركز الأغذية ضد التجار ومصادرة البصل المصري خلال الفترة الماضية أديا إلى غلاء الأسعار.

وأوضح بأن هناك عزوفاً عن زراعة البصل خلال السنوات الأخيرة، نظراً لارتفاع كلفة السماد واليوريا التي يشتريها الفلاح من السوق الموازي بالإضافة إلى غلاء أجرة العمالة.

وقال نحتاج إلى دعم المزارعين عبر السماد واليوريا والاهتمام بالزراعة التي يعتمد عليها الأمن القومي. ويذكر أن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة في العام الماضي وتم بيع إنتاج البصل بأسعار رخيصة.