وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة تناقش آلية ضبط الأسعار خلال رمضان

شدد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، على ضرورة استقرار الأسعار بما يتماشى مع دخل المواطن، سيما خلال شهر رمضان القادم، وفق قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير مع رؤساء غرف التجارة والصناعة ورؤساء هيئات إدارية وتجارية ورقابية، لمناقشة الوضع الحالي للسوق ومدى توفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.

وطالب الوزير الموردين بالحفاظ على مخزون السلع الأساسية لمدة 3 أشهر على الأقل، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستساعد الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، وفق قوله.

وقال الحويج إن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص والموردين وسبل معالجتها، وفق قوله.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم التنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز الصحة الحيوانية لفتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم مما يسهم في تسهيل عملية الاستيراد على الموردين.

بدورهم أكد المجتمعون توفر كميات كبيرة من مختلف السلع بالمخازن لتلبية حاجة المواطنين بما في ذلك شهر رمضان القادم، وفق ما أفاده إعلام الوزارة.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

