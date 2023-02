خلال شهر رمضان.. «الحويج» يُؤكد على ضرورة استقرار الأسعار

أكّد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، على ضرورة استقرار الأسعار في شهر رمضان المبارك بما يتماشى مع دخل الموطن.

وتابع الحويج أنّ دور الوزارة تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص والموردين وسُبل معالجتها، وأنّهم سيبحثون مع المراكز الرقابية إمكانية فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم لتسهيل الاستيراد على الموردين.

وأوضح الحويج أنّ الوزارة ستتخذ كلّ الإجراءات لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، مطالبا المورّدين بالحفاظ علي مخزون السلع الأساسية لـ 3 أشهر على الأقل.

وتابع الحويج أنّ الحكومة ستعوّض الأسر المحتاجة خلال رمضان، إلى جانب أنّها ستعمل على استيراد الحيوانات الحية بالاتفاق مع وزارة الزراعة للمحافظة علي استقرار السوق.

وأشاد الحويح بتعاون المصرف المركزي في فتح الاعتمادات الضرورية، وبهيئة الرقابة الإدارية لدعمها لإصدار قانون حماية المستهلك، وفقا لقوله.

