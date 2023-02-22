البوعيشي: سعر أسطوانة الغاز بالسوق الموازية 30 دينارا

الوطن| رصد

علّق المحلل الاقتصادي، حسين البوعيشي، على أزمة نقص اسطوانات الغاز في طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية، مؤكدا أن المشكلة تكمن في ضعف الخدمة المقدمة من شركة البريقة للمواطنين.

وقال البوعيشي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن الأزمة تتكرر بين الفينة والأخرى من دون وجود ضوابط أو حلول لها، موضحا أن مراكز التوزيع توجد بها كميات قليلة من أسطوانات الغاز، بينما تنتعش تجارة السوق الموازية في الطرقات على مدار اليوم بسعر مبالغ فيه.

ولفت إلى أن السبب يعود إلى سوء الإدارة وغياب الجهات الرقابية عن الأسواق وبسبب المشكلة الحالية، وصل سعر استبدال أسطوانة الغاز في السوق الموازية إلى 30 دينارا، بينما لا يتعدى استبدالها عبر مستودعات الدولة 3 دنانير للأسطوانة الواحدة.

بشار إلى أن ليبيا تصرف سنوياً على دعم غاز الطهي المُصنع محلياً نحو 114 مليون دينار.