“الحويج” يفتتح الخط التالث لمصنع دجلة لتنقية المياه لشركة السلوى

قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” رفقة نائب المدير العام لهيئة الاشراف علي التامين والملحق التجاري بجمهورية الصين بافتتاح الخط التالث لمصنع دجلة لتنقية المياه لشركة السلوى للصناعات الغدائية وتنقية المياه من ضمن خطة عودة الحياة التي اطلقتها الحكومة لاحياء مشاريع التنمية في كل ربوع ليبيا، وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة شركة السلوي ومدراء الادارات التابعة لمجموعة السلوي.

واشاد”الحويج” على أن هذا الانجاز ضخم وتبلغ سعته الانتاجية 150 ألف قنينة في الساعة ويغطي مانسبته 60% من احتياجات السوق المحلى، مشددًا

علي ضرورة ضبط الاسعار والحزم في ذلك وخاصة اقبال الناس على شهر رمضان.

وأكد “الحويج” على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص، وان يتحمل مسؤولياته في خلق فرص عمل جديدة للشباب، كذلك تنظيم العمل به وتغطية العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى فتح المجال امامهم لخوض تجربة الصناعات الصغرى والصناعات التحويلية، والتسويق والدعاية والاعلان.

