ارتفاع الاسترليني والدولار.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 22 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 22 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8191 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1355 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8328 دينار، والدولار الكندي 3.5582 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2554 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2848 دينار، والدرهم الإماراتي 1.312 دينار، والدينار التونسي 1.5359 دينار، والدرهم المغربي 0.4643 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار:

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