أزمة نقص الغاز تخنق أهالي طرابلس

الوطن| رصد

ظهرت في طرابلس مجددا أزمة نقص اسطوانات غاز الطهي، وباتت مشاهد اصطفاف المواطنين في طوابير أمام مستودعات الغاز في العاصمة، مشهدا يتكرر يوميا.

وتباع اسطوانة غاز الطهي ثلاثة دنانير بالسعر المدعوم، بينما يصل سعرها في السوق الموازي، إن وجدت، إلى 30 دينارا.

ومن أمام مستودع غاز في تاجوراء يقول المواطن حسين التركي، إن أزمة جديدة أضيفت إلى الأزمات المعيشية التي يعانيها المواطن الليبي من الغلاء ونقص الأدوية وغياب الرعاية الصحية، وها هو اليوم يواجه نقص أسطوانات الغاز وغلاءها.

وتشكو بعض البلديات من عدم وصول الأسطوانات وإن وصلت فبكميات لا تكفي المواطنين.

ويقول مدير مركز توزيع أسطوانات غاز الطهو في ضواحي طرابلس خليفة الزناتي، إن الكميات التي تصل من شركة البريقة للمستودع قليلة ولا تكفي إلا عددا بسيطا من المستهلكين.