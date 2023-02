“شكشك” يشارك في اجتماع حكومة الوحدة حول المشاكل والمعوقات التي تواجه الإمداد المائي للدولة

شارك رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك “يوم الثلاثاء، في اجتماع موسع بمقر جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، والذي ضم رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد ادبيبة”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ووزراء الموارد المائية “طارق بوفليقة” والمالية “خالد المبروك” والتخطيط المكلف “محمد الزيداني” ورئيس لجنة إدارة جهاز النهر؛ وذلك لمتابعة خطة الجهاز لعام 2023.

ونوقش خلال الاجتماع المشاكل التي تواجه أجهزة الدولة الخاصة بالإنتاج والإمداد وتوزيع المياه، وهي جهاز النهر الصناعي، والشركة العامة للمياه، والشركة العامة لتحلية المياه، كذلك سعر التكلفة الحقيقي للمتر المكعب والمخصصات المالية للدعم.

واختتم الاجتماع إلى إمكانية تشكيل مجلس أعلى للمياه، أو إضافة الاختصاص للمجلس المشكل للطاقة لدراسة الوضع القائم، ووضع خطة استراتيجية لمشروعات الإمداد المائي، باعتباره أحد أركان الأمن القومي .

