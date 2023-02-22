المركزي: ثبات الدولار وانخفاض اليورو

الوطن|ر صد

ثبت متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، عند 4.81 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.83 دينار مقابل 5.79 دينار أمس، وانخفض سعر اليورو إلى 5.13 دينار مقابل 5.14 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: