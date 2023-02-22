خاص.. “المعداني”: تم توزيع القروض الممنوحة لسرت حسب القرعة

صرح عميد بلدية سرت “مختار المعداني” لصحيفة صدى فيما يخص مستجدات القروض السكنية قائلًا: إجمالي المتقدمين لمبادرة الإقراض السكني ببلدية سرت 10 آلاف و700 والذين تم الموافقة عليهم من قبل مصرف الادخار 8 آلاف و500 تم ضربهم في النسبة المئوية 3،55 وبهذا يخصص حوالي 226 للأسر و75 للشباب أي أن عدد القروض الممنوحة لبلدية سرت 301 تم أخذها عن طريق القرعة بين المحلات.

مُضيفاً: تم أيضًا أخذ الموضوع بمعيار النسبة والتناسب، حيث تم إعطاء للمحلات الأكبر بنسبة السكان الذي تم تسوية فيه جميع المحلات وتم اعطاءهم 12 قرض لكل محلة والآن سيتم إحالة القروض لرئيس اللجنة العليا.

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