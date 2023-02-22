اقتصاد

وصول آلاف الأطنان من القمح والغاز المسال و497 حاوية لميناء طرابلس البحري

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023

السفينة GAZ EXPLORER والتابعة للوكيل الملاحي العالمية وعلى متنها 3500 طن من الغاز المسال، إضافة لوصول السفينة SNEPIUNE، التابعة لوكالة دورب الأطلس، وعلى متنها 27950 ألف طن من القمح.

ومن المتوقع أن تصل إلى أرصفة الميناء، السفينة MARINA والتابعة لوكالة أمواج ليبيا، وعلى متنها 140 حاوية لبضائع متنوعة

بالإضافة لاستقبال السفينة IIA التابعة للوكيل الملاحي مديترينيان وعلى متنها 357 حاوية لسلع مختلفة.

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