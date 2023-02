“القطراني”يصدر تعليماته بالبدء الفوري بصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب

أصدر نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية “علي القطراني” تعليماته بالبدء الفوري بصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب، اليوم الاربعاء، وذلك بناء على تعليمات رئيس الوزراء “فتحي باشاغا” لرفع المعناة على أهالي مدينة المرج، كذلك لتلبية احتياجات الضرورية للبلديات، بحضور وزير الحكم المحلي “سامي الضاوي” ووزير الزراعة والثروة الحيوانية “يونس بوحسن ” ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية “رضا الفريطيس”.

وأكد “القطراني” بأن “باشاغا” أصدر تعليماته بضرورة وضع إحتياجات مدينة المرج ضمن أولويات الحكومة، مشدداً على ضرورة حل مشكلة شُح المياه بصيانة وتأهيل محطة بوترابة بشكل عاجل .

حيث جاء ذلك خلال تسليم “القطراني” للعقود المتعلقة بتنفيذ المشروع لرئيس مجلس إدارة شركة الجدار الراسي للمقاولات ، الشركة المنفذة لمشروع محطة بوترابة.

