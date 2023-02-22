أفريكا إنتلجنيس: تحويلات بنكية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة BGN الإماراتية

ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي أن النائب العام في العاصمة طرابلس يحقق في تحويل مشبوه بقيمة 4 ملايين دولار من المؤسسة الوطنية للنفط لحساب سويسري تابع لـ شركة BGNاﻹماراتية .

وبحسب الموقع الفرنسي أنه تم إصدار آمر تحويل هذا المبلغ المالي قبل عدة أسابيع ولكن تم حظره في آواخر الشهرين الماضيين من قبل إدارة الامتثال للمصرف الليبي الخارجي الذي يدير أموال المؤسسة الوطنية للنفط .

وأضاف الموقع أن النائب العام الصديق الصور يشتبه في ارتباط العديد من هذه المدفوعات لعملية غسيل أموال وفقًا لشخص مطلع على القضية حيث قد تسمح هذه الآلية بدفع عائدات المؤسسة الوطنية للنفط إلى صدام حفتر حيث يجوز للمدفوعات أن تكون جزءًا من اتفاق تم التوصل إليه في أبوظبي في يوليو الماضي مع إبراهيم الدبيبة .

يقع مقر شركة BGN International في دبي ويترأسها رؤيا بايجان التركية الصربية ثنائية الجنسية وتتمتع بصلات جيدة في ليبيا لأنها مقربة من مديري التسويق السابقين في المؤسسة الوطنية للنفط أحمد شوقي وعماد بن رجب وتربطه علاقات طيبة مع إبراهيم دبيبة.

وقال الموقع الفرنسي أنه تم توسيع العلاقات فيما بين شركة BGN International الإماراتية وشرق البلاد و,كما أنه في يوم 25من شهر نوفمبر وقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مذكرة تفاهم مع شركة BGN الإماراتية ولم يتم التوضيح على تفاصيلها بعد .

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