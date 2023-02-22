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صعود أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاربعاء 22 فبراير 2023

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 22/02/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب1836.65 $

سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب224.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب261.33 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب273.77 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب298.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب245 ~260 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 285 ~300 دينار

سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب320 ~340 دينار

سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار

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