خاص.. الرقابة الإدارية طرابلس تخاطب وزارة الاقتصاد بشأن حظر استيراد أجهزة التكييف العادية .. وهذه كافة التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة هيئة الرقابة الإدارية طرابلس إلى وزير الاقتصاد إيقاف العمل بالقرار رقم (501) لسنة 2022 بشأن حظر استيراد أجهزة التكييف العادية واستبدالها بأجهزة التكييف الإنفرتر، إلى حين توفر بنية تحتية قادرة على القيام بعمليات المطابقة القياسية للمنتج المستورد، وذلك من خلال توفير معامل وتدريب كوادر بكافة المنافذ الليبية للقيام بهذه المهمة ومنع دخول المنتجات المخالفة.

صدى تحدثت إلى عدد من الشركات التي رحبت بمراسلة الهيئة، إذ ترحب فيه بمشروع تطبيق المواصفات الليبية

كما ناشدت وزير الاقتصاد بضرورة وضع واعتماد هذه المواصفات وتعميمها أولاً، وتوفير الإمكانيات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ؛ بعد توفير معامل المقايسة والكوادر الفنية القادرة قبل دخول القرار حيز النفاذ، وإلا فإن عدم توفير كل ذلك سيفتح أبواب الفساد ودخول المنتجات الرديئة التي تهدر الطاقة أكثر ولا تطابق المواصفات المعتمدة ويكون ضحيتها المواطن بحصوله على منتج غير مطابق لطلبه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية