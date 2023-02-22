إتلاف كميات كبيرة من البصل المستورد غير صالح للاستهلاك بمدينة أوباري

أوباري 22 فبراير 2023 (وال)- صادر مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة جهاز الحرس البلدي والأجهزة الأمنية، كميات كبيرة من البصل المستورد غير صالح للاستهلاك البشري في مدينة أوباري.

وذكر مركز الرقابة على الأغذية أن مفتشي المركز قاموا بجولة تفتيشية بسوق الثلاثاء بمدينة ـوباري، وصادروا كميات كبيرة من البصل المستورد غير مُطابق للمواصفات القياسية وصالح للاستهلاك البشري، وتم التخلص منها وإتلافها بالمكب الرئيسي.

وأشار المركز إلى أن إجراءات قانونية وإدارية أتخذت بالخصوص من قبل جهاز الحرس البلدي. (وال)

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