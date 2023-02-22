اقتصاد

إتلاف كميات كبيرة من البصل المستورد غير صالح للاستهلاك بمدينة أوباري

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أوباري 22 فبراير 2023 (وال)- صادر مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة جهاز الحرس البلدي والأجهزة الأمنية، كميات كبيرة من البصل المستورد غير صالح للاستهلاك البشري في مدينة أوباري.
وذكر مركز الرقابة على الأغذية أن مفتشي المركز قاموا بجولة تفتيشية بسوق الثلاثاء بمدينة ـوباري، وصادروا كميات كبيرة من البصل المستورد غير مُطابق للمواصفات القياسية وصالح للاستهلاك البشري، وتم التخلص منها وإتلافها بالمكب الرئيسي.
وأشار المركز إلى أن إجراءات قانونية وإدارية أتخذت بالخصوص من قبل جهاز الحرس البلدي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك