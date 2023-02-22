لمتابعة تنفيذ ميزانية التنمية، اجتماع موسع يضم الدبيبة والكبير وشكشك

عُقد مساء اليوم الأربعاء بمقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس اجتماع ضم رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بالإضافة لرئيس ديوان المحاسبة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير إدارة الرقابة بالقطاع السيادي بالديوان .

وتناول الاجتماع متابعة إجراءات تنفيذ ميزانية التنمية للعام 2022، وبدء المشروعات الإستراتيجية ومعالجة الصعوبات التي تعيق انطلاقها، كما نُوقشت الخطة التنموية لمشروعات العام 2023 وتركيزها على مشروعات المياه والصرف الصحي، وتفعيل التنمية المحلية.

واتُّفق خلال الاجتماع على تولي ديوان المحاسبة مراجعة كافة الإجراءات التعاقدية المستهدفة خلال العام الجاري لضمان تنفيذها وفق أسس قانونية سليمة .