رئيس ديوان المحاسبة يبحث الإجراءات التعاقدية لمشروعات التنمية

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” بمقر الديوان اليوم الأربعاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير “،ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “عادل جمعة” ومستشار المحافظ “مصطفى المانع” ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي “رضا قرقاب”، وذلك لمناقشة سير تنفيذ الإجراءات التعاقدية لمشروعات التنمية للعام 2022 م وخطة الحكومة المستهدفة للعام 2023 م ، والتي تركزت على مشروعات المياه والصرف الصحي وتفعيل التنمية المحلية .

تم الاتفاق على الاستمرار في استكمال المشروعات الجارية التي تمت الموافقة عليها من قبل الديوان ، والشروع في حصر المشروعات المستهدف استكمالها أو التعاقد عليها خلال العام الجاري مع مراعاة تحقق الشروط والضوابط المتفق عليها مسبقاً من بينها التوزيع الجغرافي وتحقق المنفعة لكافة الأقاليم و المدن الليبية .

وأكد الجميع حرصهم على انجاز مشروعات التنمية وضمان حسن تنفيذها في الآجال المحددة لها وفق رؤية الحكومة وبالشروط التعاقدية والإجرائية التي انتهى إليها ديوان المحاسبة .

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