الجمعية العمومية بالشركة العامة للكهرباء تعتمد جدول المرتبات ..وهذه التفاصيل

قررت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء إعتماد جدول المرتبات الموحد للعاملين بناءً على التقرير النهائي لمقترح تعديل المرتبات المقدم من قبل اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الشركة .

كما تم إلحاق الجدول بتوضيح لعلاوة التمييز والتي انقسمت إلى ثلاثة فئات :

الفئة الأولى: الوظائف المكتبية والإدارية والمالية وبقية الوظائف الأخرى التي لم ترد حصرا بالفنتين الثانية والثالثة ، ويصنف المستشارون حسب آخر وظيفة تقلدوها، يحق للرئيس الأعلى للمستخدم إعادة تصنيفه ( حسب معدل الأداء الشهري ( على الفئة الأدنى من العلاوة أو حرمانه منها في ذات الشهر.

الفئة الثانية: فنيي ومهندسي تشغيل محطات التحويل وغرف التحكم وفنيي القطع وفنيي تركيب العدادات وسائقي الآلات الثقيلة والسائقين بمحطات الإنتاج وسائقي فرق التركيبات والصيانة وأفراد السلامة ومديري الدوائر الفنية ورؤساء الأقسام بالإدارات الفنية.

الفئة الثالثة: فنيي ومهندسي محطات الإنتاج وفنيي ومهندسي التركيبات والصيانة بإدارات النقل والجهد المتوسط والتوزيع ومديري الإدارات العامة الفنية ومساعديهم ومديري الإدارات الفنية ومساعديهم.

كما بين الجدول علاوة السكن بقيمة (600) ستمائة دينار ليبي وتخفض القيمة إلى النصف للأعزب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية