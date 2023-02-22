وزارة النفط والغاز: توريد مبالغ مالية إلى حساب الخزانة العامة

طرابلس 22 فبراير 2023 (وال)- أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة عن توريد مبلغ ( 1.682.911.588 ) مليار دولار (حوالي 8 مليارات و415 مليون دينار) إلى حساب الخزانة العامة أمس الأول الإثنين.

وقالت الوزارة – عبر صفحتها على فيسبوك – إن هذا المبلغ يُمثل إتاوات وضرائب عن الفترة من مارس 2018 إلى نوفمبر 2019 احتفظ بها في حساب المؤسسة الوطنية للنفط طيلة هذه الفترة دون سند قانوني، وجرى توريدها بعد مخاطبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مرتين الأولى في 01 يناير الماضي والثانية في الأول من فبراير الجاري.

وقالت الوزارة إنها قامت بتوريد مبلغ آخر إلى حساب الخزانة العامة قدره 10 مليارات و900 مليون دينار جرى الاحتفاظ بها عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهرًا، كذلك دون سند قانوني، مشيرة إلى أنه لا يُعرف هل إستفادت دولة ليبيا من أرباح هذه المبالغ رغم الطلب من المؤسسة الوطنية للنفط توضيح ذلك. (وال)

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