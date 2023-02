“الدبيبة” يجتمع بــ”شكشك” و”الكبير” لمتابعة إجراءات تنفيذ ميزانية التنمية للعام 2022

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اجتماعا اليوم الأربعاء ضم محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ومدير إدارة الرقابة بالقطاع السيادي بالديوان رضا قرقاب، ومستشار المحافظ “مصطفى المانع”.

حيث خُصص الاجتماع لمتابعة إجراءات تنفيذ ميزانية التنمية للعام 2022، وضرورة بدء المشروعات الإستراتيجية ومعالجة كل الصعوبات التي تعيق انطلاقها.

كما نُوقشت الخطة التنموية لمشروعات العام 2023، وتركيزها على مشروعات المياه والصرف الصحي، وتفعيل التنمية المحلية.

واتُّفق خلال الاجتماع على تولّي ديوان المحاسبة مراجعة كافة الإجراءات التعاقدية المستهدفة خلال العام الجاري لضمان تنفيذها وفق أسس قانونية سليمة،

حيث أكد الحاضرون على ضرورة التزام مؤسسات الدولة كافة بخطة الإفصاح والشفافية.

