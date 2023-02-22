خاص.. “عميد بلدية سرت” يُفصح عن عدد الأسر التي تم منحها بدل إيجار من أموال صندوق الإعمار للبلدية

صرح عميد بلدية سرت “مختار المعداني” لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص موضوع إيداع قيم بدل إيجار لأصحاب المنازل المدمرة قائلًا: تم منح بدل إيجار من قبل حكومة الوحدة الوطنية لعدد 1935 أسرة من أصحاب المنازل المدمرة منازلهم نتيجة الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش بمدينة سرت.

مُضيفاً: كما تم منحهم هذه الأموال من أموال صندوق الإعمار لبلدية سرت لمدة 9 أشهر بقيمة 1000 يعني لكل أسرة 9 آلاف دينار وصلت لحساباتهم، وشملت الجيزة البحرية، ولجنوب الجيزة البحرية، ومايعرف بالكامبو، بمحلة سرت المركز، وعمارة التأمين.

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