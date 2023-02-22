اقتصاد

خاص.. “عميد بلدية سرت” يُفصح عن عدد الأسر التي تم منحها بدل إيجار من أموال صندوق الإعمار للبلدية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح عميد بلدية سرت “مختار المعداني” لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص موضوع إيداع قيم بدل إيجار لأصحاب المنازل المدمرة قائلًا: تم منح بدل إيجار من قبل حكومة الوحدة الوطنية لعدد 1935 أسرة من أصحاب المنازل المدمرة منازلهم نتيجة الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش بمدينة سرت.

مُضيفاً: كما تم منحهم هذه الأموال من أموال صندوق الإعمار لبلدية سرت لمدة 9 أشهر بقيمة 1000 يعني لكل أسرة 9 آلاف دينار وصلت لحساباتهم، وشملت الجيزة البحرية، ولجنوب الجيزة البحرية، ومايعرف بالكامبو، بمحلة سرت المركز، وعمارة التأمين.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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