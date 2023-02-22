الشؤون الاجتماعية تكشف حقيقة صرف منحة الأبناء لـ9 أشهر

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء ماتردد خلال الساعات الماضية عن الإستعداد لصرف منحة الأبناء عن 9 أشهر قبل شهر رمضان المبارك .

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن سيتم صرف منحة الأبناء عن أشهر ” اكتوبر و نوفمبر و ديسمبر” من العام الماضي 2022م بعد إحالة مخصصات المنحة لحسابات الوزارة، بحسب تطبيق بكم الإخباري .

وفي وقت سابق، تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حيث أعلن فيه عن مفاجأة مالية للمواطنين .

وعقب البحث والتقصي عن صحة الفيديو تبين أنه مقطع قديم من العام الماضي وتحديدا 14 مارس 2022م والذي أعلن فيها الدبيبة عن صرف تسعة أشهر من منحة الأبناء بمناسبة شهر رمضان المبارك من العام الماضي 2022م.