بالصور.. شركة الكهرباء تكشف تفاصيل زيادة مرتبات العاملين و جدول المرتبات الموحد

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن موافقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على مقترح مديرها محمد المشاي بشأن زيادة مرتبات العاملين و إصدار جدول المرتبات الموحد الجديد.

وفي بيان صادر عنها فإن الزيادة بحسب جدول المرتبات الجديد، ستتراوح مابين 30% و 40% و 50% من مرتبات كل فئة و درجة وظيفية .

ووفقا للجدول سيتم رفع قيمة أقل مرتب من 900 د.ل 1350 د.ل حسب الفئة و رفع قيمة أعلى مرتب من 3600 د.ل إلى 5400 د.ل حسب الفئة .

وبحسب الجدول ستكون علاوة السكن 600 د.ل للعامل المتزوج و 300 د.ل للعامل الأعزب .

فيما ستكون علاوة تمييز للفنيين و المهندسين والسائقين وعمال الصيانة والسلامة وفنيي التركيب وغرف التحكم و القطع .