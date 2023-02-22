محطات الوقود العاملة ليوم الخميس 23 فبراير 2023 في صبراتة

أعلنت لجنة مراقبة محطات الوقود بمديرية أمن صبراتة، عن محطات الوقود العاملة ليوم غدًا الخميس 23 فبراير 2023، وهي :
( محطة وقود صبراتة الشرقي ) ديزل /الساعة 00 : 9 صباحاً
( محطة وقود الحفيان ) ديزل /الساعة 30 : 6صباحاً
( محطة وقود الكواش ) ديزل /الساعة 00 :7 صباحاً
(محطة وقود المجدوب ) ديزل /الساعة 30 :7 صباحاً
(محطة وقود الخطاطبه ) ديزل /الساعة 00 :8 صباحاً
(محطة وقود المسالمية) بنزين /الساعة 00 :7 صباحاً
(محطة وقود الملوح) ديزل /الساعة 00 :7 صباحاً
(محطة وقود النافورة) ديزل /الساعة 00 :8 صباحاً
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