الدبيبة يُتابع مع وزارة التخطيط إجراءات استكمال التفويضات المالية لمشروعات خطة عام 2023

طرابلس 22 فبراير 2023 (وال)- خصّص الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مع وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، لمتابعة إجراءات الوزارة في إصدار التفويضات المالية لمشروعات خطة عام 2023.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة التخطيط مصباح صقر، وعددٍ من مديري الإدارات بالوزارة على ضرورة استكمال إصدار تلك التفويضات وفق الخطة المعتمدة من ديوان المحاسبة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

كما عرض وزير التخطيط المُكلف ضوابط خطة عام 2023، والجهات التي أحالت خطتها لوزارة التخطيط، مؤكدًا على ضرورة أن تكون التنمية العنصرَ الأساسي والفاعل في الميزانية العامة.(وال)

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