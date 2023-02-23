الدبيبة والكبير وشكشك يستعرضون إجراءات تنفيذ ميزانية التنمية للعام 2022 والخطة التنموية لمشروعات العام الجاري

طرابلس 22 فبراير 2023 (وال)- بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إجراءات تنفيذ ميزانية التنمية للعام 2022، ومعالجة الصعوبات التي تعيق إنطلاق المشروعات الإستراتيجية في البلاد.

واستعرض الاجتماع – الذي عقد بديوان المحاسبة في طرابلس وحضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الرقابة بالقطاع السيادي بالديوان رضا قرقاب، ومستشار المحافظ مصطفى المانع، المشروعات الإستراتيجية في البلاد ومعالجة كل الصعوبات التي تعيق انطلاقها.

وبحسب ما نشرته إدارة الإعلام والاتصال بحكومة الوحدة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، فقد ناقش الاجتماع الخطة التنموية لمشروعات عام 2023، وتركيزها على مشروعات المياه والصرف الصحي وتفعيل التنمية المحلية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تولّي ديوان المحاسبة مراجعة كافة الإجراءات التعاقدية المستهدفة خلال العام الجاري، لضمان تنفيذها وفق أسس قانونية سليمة، مؤكدين على ضرورة التزام مؤسسات الدولة كافة بخطة الإفصاح والشفافية. (وال)

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