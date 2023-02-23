مصرف الوحدة يعلن استئناف قبول طلبات تمويل المرابحة الإسلامية.. ويحدد المنتجات والسقف والشروط

أعلنت ادارة مصرف الوحدة عن إستئناف قبول طلبات تمويل المرابحة الاسلامية بداية من يوم الأربعاء 22 فبراير 2023.

وبحسب مستند صادر عن إدارة المنتجات والخدمات الاسلامية بالمصرف، فإن أعلى سقف لتمويل الأفراد 120 الف دينار شاملاً هامش الربح.

وأوضح المصرف أن المستندات المطلوبة هي شهادة مرتب من جهة العمل حديثة للزبون والضامن، شهادة ميلاد حديثة السجل بالرقم الوطني، للزبون والضامن، صورة من البطاقة الشخصية (ملونة) أو جواز سف ساري المفعول، بالإضافة لتنازل من محرر عقود بخصم 50٪ من المرتب للزبون والضامن، في حال تجاوز الخصم ثلث المرتب لصالح المصرف، وتعبئة نموذج ضمانة تقويض بالخصم.

وفيما يلي تفاصيل المنتجات المقدمة والاجراءات والشروط التالية: