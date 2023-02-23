مواصلة أعمال صيانة وتطوير العمارات وفتح مسارات للطرق في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تواصل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار أعمال صيانة وتطوير عدة عمارات في أحياء مختلفة من بنغازي. وأكدت اللجنة استمرار أعمال صيانة وتطوير منطقة المساكن، حيث تم التمهيد لإعادة رصف الطرق بالمنطقة من جديد ابتداءً من شارع المنشية وحتّى مفترق المساكن.

وتشمل الأعمال، تركيب البلدورات وعمليات معالجة واجهات العمارات وطلائها وكامل المرافق الخاصة بها، وإنشاء المساحات الخضراء بالمنطقة.

وعلى مستوى الطرق، فقد ذكرت اللجنة أنها مستمرة أعمال مشروع توسعة وصيانة طريق قنفودة – قاريونس بغرب بنغازي.

وقالت اللجنة، إنها شرعت في فتح مسارات جديدة للدخول الآمن من الطريق الدائري الثالث “السريع” إلى منطقتي حي الفاتح وشارع الحجاز؛ وذلك لحلحلة أزمة الاختناقات المرورية.

وأكدت اللجنة، أن الأعمال جارية في المواقع المذكورة، حيث سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.