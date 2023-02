اجتماع ليبي تونسي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

أقيم بالعاصمة التونسية اجتماع عمل وزاري مشترك خصص لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي التونسي الليبي في مختلف المجالات، بحسب ما نشرته وزارة النقل التونسية.

وحضر الاجتماع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا في تونس مصطفى قدارة، ومن الجانب التونسي حضرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير النقل.

ووفق وزارة النقل التونسية، فقد أكد الوزراء خلال هذه الجلسة على أهمية معاضدة جهود كل الأطراف المعنية لمزيد تطوير الشراكة بين تونس وليبيا لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما أكد الجانب الليبي عن ارتياحه للتقدم الذي تشهده مسيرة التعاون الثنائي والعمل على مزيد الارتقاء به في مختلف المجالات خصوصا قطاعات الطاقة والتجهيز والبنية التحتية والتبادل التجاري والنقل بما يمكن من تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين، وفق وزارة النقل التونسية.

المصدر: وزارة النقل التونسية

