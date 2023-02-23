بدء صيانة منطقة المساكن وتطوير عمارات “اَلنُّوق البيض” في منطقة الكيش ببنغازي

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بمدينة بنغازي، استمرار أعمال صيانة وتطوير منطقة المساكن، حيث تم التمهيد لإعادة رصف الطرق بالمنطقة، من جديد ابتداءً من شارع المنشية، وحتّى مفترق المساكن، بالإضافة إلى تركيب البلدورات، وعمليات معالجة واجهات العمارات، وطلائها وكامل المرافق الخاصة بها، وإنشاء المساحات الخضراء بالمنطقة.

كما تواصل اللجنة أعمال صيانة وتطوير عمارات “اَلنُّوق البيض” في منطقة الكيش ومحيطها، وإنشاء موقف سيارات وصيانة شبكة إنارة للطرق وصيانة وطلاء الواجهات وإنشاء الحدائق والمنتزهات، وصيانة الأرصفة والساحات في مدة تنفيذ تصل لـ 90 يوماً.