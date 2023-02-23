إرتفاع للدولار.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 23 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 23 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8232 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1254 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8229 دينار، والدولار الكندي 3.567 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2555 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2857 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3132 دينار، والدينار التونسي 1.5431 دينار، والدرهم المغربي 0.4642 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: