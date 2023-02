مؤسسة النفط وعلاقتها المشبوهة مع الإمارات.. النائب العام يفتح تحقيقا

أفاد موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي بأنّ النائب العام الصديق الصّور يُحقق في تحويل مشبوه بقيمة 4 ملايين دولار من المؤسسة الوطنية للنفط لحساب سويسري تابع لـ «شركة BGN» اﻹماراتية.

وبحسب الموقع الفرنسي الاستخباراتي، فإنّه تم إصدار أمر تحويل هذا المبلغ المالي قبل أسابيع عدة، لكن جرى حظره أواخر الشهرين الماضيين من قبل إدارة الامتثال للمصرف الليبي الخارجي التي تدير أموال المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف أفريكا إنتلجنيس، أنّ النائب العام الصديق الصور يشتبه في ارتباط العديد من هذه المدفوعات بعملية غسيل أموال وفقا لشخص مطلع على القضية.

وأشارت الصحيفة أنّ هذه الألية قد تسمح بدفع عائدات المؤسسة الوطنية للنفط إلى صدام حفتر، ويجوز للمدفوعات أن تكون جزءا من اتفاق تم التوصل إليه في أبوظبي في يوليو الماضي مع إبراهيم الدبيبة.

ولفت الموقع الفرنسي إلى أنّه جرى توسيع العلاقات بين شركة «BGN International» الإماراتية وشرق ليبيا، مشيرا إلى أنّه خلال نوفمبر الماضي وقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مذكرة تفاهم معها ولم يتم التوضيح على تفاصيلها بعد.

ويقع مقر شركة «BGN International» في دبي ويترأسها رؤيا بايجان التركي الصربي الجنسية، وتتمتع بصلات جيدة في ليبيا لأنّها مقربة من مديري التسويق السابقين في المؤسسة الوطنية للنفط أحمد شوقي وعماد بن رجب وتربطها علاقات قوية مع إبراهيم الدبيبة.

وتُعيد هذه التحقيقات الذي كشف عنها موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي بتحويل أموال من المؤسسة الوطنية للنفط إلى شركة إماراتية الارتباط الوثيق لأبوظبي بملف النفط الليبي والصراع الدائر حوله؛ فتكليف فرحات بن قدارة من قبل الدبيبة برئاسة مجلس الإدارة لمؤسسة النفط كان نتاجا لصفقة سياسية برعاية إماراتية.

