تعرف على أولى الخطوات نحو إنشاء ديوان الحبوب الليبي

عقدت اللجنة الاستشارية المساعدة للديوان الليبي للحبوب أمس الأربعاء 22 فبراير 2023 اجتماعها الأول، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، الذي أكد على أهمية الاهتمام بالحبوب والعمل على المحافظة على المخزون الاستراتيجي منها وأن يكون الاتجاه إلى تشجيع زراعتها محلياً وزيادة نسبة الاعتماد على المنتوج المحلي منها، بحل مشاكل تسويقها وشرائها من المزارعين مباشرة بأسعار مشجعة.

ووجه الحويج اللجنة الاستشارية الاستراتيجي، بضرورة تشجيع المزارعين وتحفيزهم على زراعة الحبوب، والشراء منهم بأسعار مشجعة، والعمل على حل كل ما قد يعترضهم من معوقات أمام زيادة الإنتاج.

يشار إلى أن الديوان الليبي للحبوب تشكل بقرار من رئيس الحكومة الوطنية رقم 493 لسنة 2022.