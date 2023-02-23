شاهد.. الدبيبة يصدر هذه التعليمات العاجلة بشأن منحة الزوجة والبنات ومنحة الاولاد ومرتبات شهر مارس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بشأن صرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الاولاد عن الربع الأول للعام 2023 ومرتبات شهر مارس.

وبحسب بيان صادر عن منصة حكومتنا التابعة للحكومة، فقد أصدر رئيس الوزراء عبدالحميدالدبيبة، تعليماته لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الأولاد عن الربع الأول للعام 2023، ومرتبات شهر مارس، قبل نهاية فبراير.

وتأتي هذه التعليمات وفقا للبيان دعما للمواطنين واستعدادهم لشهر رمضان الكريم.

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