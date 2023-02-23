صرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الأولاد عن الربع الأول للعام 2023، ومرتبات شهر 3 قبل نهاية فبراير

أصدر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس 23 فبراير 2023، تعليماته لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاماً ومنحة الأولاد عن الربع الأول للعام 2023، إضافة لمرتبات شهر مارس، قبل نهاية شهر فبراير الحالي دعما للمواطنين واستعدادهم لشهر رمضان الكريم.

يشار إلى أن وزارة المالية قد أعلنت بداية هذا الأسبوع، إحالة أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة، إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.