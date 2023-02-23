خاص.. “قرقوم”: مشروع مكاني يرقي لأن يكون منتج قابل للتصدير بشهادة خبراء اتحاد البريد العالمي

قال نائب رئيس الاتصال المؤسسي بشركة لمة لتقنية المعلومات “محمد قرقوم” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: تمت مشاركتنا مع مركز تنمية الصادرات في معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكي نتحدث عن مشروعنا والذي سبق أن تم تقديمه في أكثر من دولة خارج ليبيا وهو مشروع “مكاني” يُعني بالخرائط والاستدلال والبحث وتطبيقات الوصول بشكل عام وبعض الخدمات المرتبطة بهذا المجال .

مُضيفاً: كما أنه تم تطوير هذا التطبيق في ليبيا منذ حوالي ثلاث سنوات، وتم عرضه كذلك على أغلب المسؤولين داخل ليبيا، وكانت هناك الفرصة أيضًا لعرضه بعدة دول من بينها الجزائر وتونس والكويت ولبنان وبعض الدول الأفريقية آخرها ساحل العاج بمؤتمر (سيتيك أفريكا) .

قال كذلك: المشروع يرقي لأن يكون خبرة ومنتج قابل للتصدير لدول أخرى بشهادة خبراء في اتحاد البريد العالمي بحكم انه مشروع عنونه، والتقينا بمجموعة منهم في تونس نريد أن نعرف الناس أكثر في ليبيا على هذا المشروع وفكرته .

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