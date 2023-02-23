اقتصاد

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف مرتبات مارس ومنحة العائلة قبل شهر رمضان المبارك 

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 23 فبراير 2023 ( وال ) – أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميدالدبيبة، اليوم الخميس تعليماته لوزارة المالية، لاتخاد ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن شهر مارس قبل حلول شهر رمضان المبارك .

كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الأولاد، قبل نهاية شهر فبراير، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك دعما للمواطنين واستعدادهم لشهر رمضان المبارك. (وال _ طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

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