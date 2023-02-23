الدبيبة يصدر تعليماته بصرف مرتبات مارس ومنحة العائلة قبل شهر رمضان المبارك 

طرابلس 23 فبراير 2023 ( وال ) – أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميدالدبيبة، اليوم الخميس تعليماته لوزارة المالية، لاتخاد ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن شهر مارس قبل حلول شهر رمضان المبارك .

كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الأولاد، قبل نهاية شهر فبراير، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك دعما للمواطنين واستعدادهم لشهر رمضان المبارك. (وال _ طرابلس)

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