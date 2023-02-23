“الكبير” يناقش مراحل والخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم اجتماعاً مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا (USAID) جون كارديناس ، بحضور مساعديه وكلٍ من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومستشار المحافظ للعلاقات الدولية.

وتم مناقشة مراحل والخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، مع إشادة المحافظ ببرنامج التدريب الذي يقوم بتنفيذه USAID و PRAGMA للرفع من قدرة وكفاءة موظفي المصرف المركزي.

كما تطرق إلى إجتماعات المصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتناول الاجتماع دور منظمات المجتمع المدني وتعامل المصرف المركزي والضوابط والاجراءات المنظمة لعملها.

كما أشاد جون كارديناس بالعلاقات الطيبة مع مصرف ليبيا المركزي ودعم الوكالة الامريكية للمؤسسات السيادية، ولجهود توحيد المصرف المركزي، والترتيب لبرامج التدريب وبناء القدرات لموظفي المصرف المركزي، مع تأكيده على رغبة الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمصرف ليبيا المركزي.

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