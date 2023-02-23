ليبيا المركزي يقرر إصدار بطاقات الكترونية (ماستر كارد -وفيزا) لصغار التجار 

طرابلس 23 فبراير 2023 (وال) – أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، عزمه إصدار بطاقات الكترونية (ماستر كارد -وفيزا) بقيمة 100 ألف دولار سنوياً، لصغار التجار اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل.

وقال المصرف في منشور على صفحته الالكترونية الرسمية على شبكة التواصل – فيسبوك (تسهيلاً وتشجيعاً لصغار التجار أصحاب الرخص الفردية والشركات الصناعية والخدمية) قرر مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماع الصديق عمر الكبير مع الإدارات المعنية إصدار بطاقة الكترونية (ماستر كارد وفيزا) بقيمة 100 ألف دولار سنوياً، اعتباراً من 01/03/ 2023م. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال