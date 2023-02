“الكبير” يناقش مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا الخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي” الصديق الكبير” اليوم الخميس، خلال اجتماع مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا (USAID) “جون كارديناس”، مراحل والخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، بحضور مساعديه وكلٍ من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية.

حيث تناول الاجتماع دور منظمات المجتمع المدني وتعامل المركزي والضوابط والاجراءات المنظمة لعملها، مشيدًا “الكبير” ببرنامج التدريب الذي يقوم بتنفيذه USAID و PRAGMA للرفع من قدرة وكفاءة موظفي المصرف المركزي.

ومن جانبه أشاد “جون كارديناس” بدعم الوكالة الامريكية للمؤسسات السيادية، وجهود توحيد المركزي، والترتيب لبرامج التدريب وبناء القدرات لموظفي المصرف المركزي، مؤكداً على رغبة الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمصرف ليبيا المركزي.

