رويترز: محكمة بريطانية تتهم مصرفيين بالاحتيال على صندوق الثروة السيادة الليبي

قالت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن المحكمة لندن قضت بالسجن 11 عاما على مدير استثمار سابق في جي بي مورغان ومصرفي سابق في مجموعة يوليوس باير المصرفية بتهمة الاحتيال على صندوق ثروة سيادي ليبي بملايين الدولارات .

وبحسب رويترز حُكم على فريدريك مارينو ويوشيكي أومورا غيابيا في محكمة ساوثوارك كراون بلندن بتهمة التأمر للاحتيال عن طريق إساءة استخدام منصب محل ثقة في ما يتعلق بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار .

وأضاف القاضي توني بومجارتنر إن مارينو بصفته الرئيس التنفيذي لشركة إف إم كابيتال بارتنرز، التي أدارت نحو 800 مليون دولار لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار استهدفت الثروة الجماعية للشعب الليبي .

وتابعت رويترز بالقول أن أومورا وهو رئيس سابق على مستوى العالم لشركة استثمارات تابعة لمجموعة يوليوس باير غلوبال آست مانجمنت وساعد في انتزاع رسوم استثمار بطريقة غير سليمة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار فحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وفقا للوكالة .

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