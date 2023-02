الدبيبة يصدر تعليماته لشركة البريقة بتزويد كافة المحطات بالوقود دون الرجوع لشركات التوزيع

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لشركة البريقة لتسويق النفط بضرورة تزويد كافة المحطات بالوقود دون الرجوع والتنسيق مع شركات التوزيع.

جاء ذلك عقب اجتماع بديوان مجلس الوزراء ضم وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة توزيع الوقود، وعضو مجلس إدارة مؤسسة النفط، ومدير شركة البريقة، ورئيس مصلحة السجل، وعدد من مديري الإدارات بشركة البريقة لتسويق النفط.

وشدد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة عدم توقف العمل بسبب خلافات قانونية في شركات التوزيع الخاصة، معتبرا أن هذا الأمر أمن قوميّ.

وقدم رئيس لجنة متابعة التوزيع تقريرا حول أوضاع المحطات وتزويدها بالوقود من شركة البريقة، والمشاكل التي حصلت بسبب إقفال عدد من المحطات بسبب الخلافات القانونية وتأثيرها علي آلية التوزيع والمعالجات التي تعمل اللجنة للقيام بها.

كما تم الاتفاق على جملة من الإجراءات الإدارية القانونية التي تتضمن انسيابية توزيع الوقود ووضع ضوابط لكافة شركات التوزيع والمحطات في كافة المناطق.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

