الدبيبة يصدر تعليماته للبريقة بتزويد محطات الوقود دون الرجوع لشركات التوزيع

أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تعليماته لشركة البريقة المسؤولة عن تسويق النفط والغاز بضرورة تزويد كافة المحطات بالوقود دون الرجوع والتنسيق مع شركات التوزيع .

تأتي هذه التعليمات على خلفية خلاف قانوني بشركة الشرارة الذهبية نتج على إثره إقفال عدد من المحطات ، وذلك بعد اجتماع موسع عقد صباح اليوم الخميس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحضور كل من وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة توزيع الوقود، وعضو مجلس إدارة مؤسسة النفط ومدير شركة البريقة ورئيس مصلحة السجل التجاري وعدد من مديري الإدارات بشركة البريقة لتسويق النفط