“الدبيبة” يصدر تعليماته للبريقة بضرور تزويد كافة محطات الوقود

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس، تعليماته لشركة البريقة بضرورة تزويد كافة المحطات بالوقود دون الرجوع والتنسيق مع شركات التوزيع، تم ذلك خلال اجتماع ضم وكيل وزارة الداخلية “بشير الأمين” و رئيس لجنة متابعة توزيع الوقود، وعضو مجلس إدارة مؤسسة النفط “أحمد عمار” ومدير شركة البريقة “إبراهيم ابوبريدعة” ورئيس مصلحة السجل التجاري “محمد بن كثير” وعدد من مديري الإدارات بشركة البريقة لتسويق النفط.

وأكد “الدبيبة” بأن لن يقف عمل تزويد المحطات بالوقود، بسبب خلافات قانونية في شركات التوزيع الخاصة باعتبار أن هذا الأمر أمن قومي.

ومن جانبه قدم رئيس لجنة متابعة التوزيع تقريرا حول أوضاع المحطات وتزويدها بالوقود من شركة البريقة، والمشاكل التي حصلت بسبب إقفال عدد من المحطات بسبب الخلافات القانونية وتأثيرها علي آلية التوزيع والمعالجات التي تعمل اللجنة للقيام بها.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على جملة من الإجراءات الإدارية القانونية التي تتضمن انسيابية توزيع الوقود ووضع ضوابط لكافة شركات التوزيع والمحطات في كافة المناطق.

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