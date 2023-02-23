القيب يبحث مع القابضة للاتصالات التحول الرقمي وأهميته لقطاع التعليم العالي

طرابلس 23 فبراير 2023 (وال)- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب مع عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المهندس خالد العيساوي، خطة التحول الرقمي وأهميته بالنسبة لقطاع التعليم العالي.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الوزارة في هذا المجال مثل منظومة الرقم الأكاديمي – بوابة المراسلات- منظومة الإيفاد – منظومة المعامل والكيمياويات والمكتبة الرقمية والتي تعتبر أهم البنود التي ثم مناقشتها وهي لازالت قيد الإنشاء.

وحسب وزارة التعليم العالي عبر صفحتها على فيسبوك، فقد حضر الاجتماع مدير عام مركز المعلومات والتوفيق بالوزارة. (وال)

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