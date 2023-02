المركزي يصدر تعليماته للمصارف التجارية بشأن الضوابط المنظمة لاجراءات الحوالات الخارجية لاستيراد سلعة الذهب

اصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته بشأن الضوابط المنظمة لاجراءات الحوالات الخارجية لاستيراد سلعة الذهب، للمصارف، النوران، والخليج الاول الليبي، والصحاري، بمنحهم صلاحيات البث في طلبات قبول الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد الذهب ومتطلباته المسموح بها قانونا، وذلك بتوفر رمز مصرفي ” CBLKEY”,ساري المفعول.

وجاء ضمن تعليمات المركزي بأن يقتصر استيراد الذهب وفق الالية على الذهب المصنع، بتغطي قيمة عمليات استيرادها عن طريق الحوالات المباشرة، من حساب المصرف الليبي لدى مراسليه، وهي المؤسسة العربية المصرفية “ABC” اتحاد بنوك العربية والاوربية “UBAE”, المصرف العربي التركي، “ATBANK”, المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “ARBIFT” إلى حساب الشركة المصدرة لدى نفس المراسل.

وأكد المركزي خلال تعليماته للمصارف المذكورة بأن على المصرف دراسة الطلب المقدم مع إخضاعه للمراجعه والتدقيق من الادارت المختصه، كذلك عدم طلب شراء العملة الاجنبية لتغطية الحوالة المباشرة الا بعد الحصول على الموافقة المبدئية عبر منظومة التغطية لدى مصرف ليبيا المركزي.

ومن ضمن ضوابط وتعليمات المركزي للمصارف بأن يكون الحد الاعلى لقيمة الحوالة المباشرة لاستيراد الذهب المصنع، بمبلغ يصل بقيمة 2 مليون دولار، كما يجب أن تضمن الفاتورة المبدئية كافة البيانات المتعلقة بالوصف والوزن والكمية والسعر.

كما تكون قيمة الفاتورة مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب الموافقة على الحوالة الخارجية، مع ايداع الشركة مبلغ اضافي يساوي 7‎% من القيمة الاجمالية للفاتورة لدى المصرف لضمان تنفيذ الشركة والتزامها بتوفير كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لتسوية الشحنة.

على المصارف ان تلتزم ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة تفتيش، واقرار التصدير من الدولة المصدرة، مع تحمل المسؤولية القانونية من يخالف.

