مصرف ليبيا المركزي يسمح بالحوالات الخارجية لإستيراد الذهب، تعرّف على الضوابط المنظمة

اصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته بشأن الضوابط المنظمة لاجراءات الحوالات الخارجية لإستيراد الذهب، لكل من مصرف الخليج الأول الليبي ، النوران والصحاري، بمنحهم صلاحيات في قبول طلبات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد الذهب ومتطلباته وذلك بتوفر رمز مصرفي CBLKEY ساري المفعول.

ووضعت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي ضوابط لإتمام العملية، كان ” بكم” قد تحصّل على نسخة منها ، بحيث يكون الحد الأعلى لقيمة الحوالة المباشرة لاستيراد الذهب المصنع بمبلغ يصل إلى 2 مليون دولار كما يجب أن تتوافر بالفاتورة المبدئية كافة البيانات المتعلقة بالوصف والوزن والسعر.

وجاء ضمن الضوابط بأن يقتصر استيراد الذهب على المصنع، بتغطية قيمة عمليات استيراده عن طريق الحوالات المباشرة من حساب المصرف الليبي لدى مراسليه وهم اتحاد البنوك العربية الأوروبية ،المؤسسة العربية المصرفية, المصرف العربي التركي ، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية إلى حساب الشركة المصدرة ، كما تلزم الضوابط المصرف بدراسة الطلب المقدم مع إخضاعه للمراجعة والتدقيق من الادارت المختصة وعدم طلب شراء العملة الاجنبية لتغطية الحوالة المباشرة الا بعد الحصول على الموافقة المبدئية عبر منظومة التغطية لدى مصرف ليبيا المركزي.