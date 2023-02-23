خاص.. صدى تتحصل على بيان مؤسسة الاستثمار بشأن حكم محكمة استئناف بروكسل في بلجيكا

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على بيان المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك بشأن حكم محكمة استئناف بروكسل في بلجيكا.

وأضافت المؤسسة: ضمن استراتيجية المؤسسة لحماية أصولها ومواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات القضائية البلجيكية على أموالها المودعة لدي بنك يورو كلير بروكسل، والمرتبطة بمطالبات الأمير البلجيكي لوران ضد وزارة الزراعة الليبية.

حيث قامت المؤسسة بتقديم استئناف أمام محكمة استئناف بروكسل ضد الإجراءات التحفظية المتخذة من قاضي التحقيق البلجيكي، وقد نجحت المؤسسة من خلال الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف بروكسل بتاريخ 21/2/2023، في بسط رقابة المحكمة على إجراءات قاضي التحقيق البلجيكي، وإعادة النظر في الإجراءات التحفظية المتخذة منه عند استلامه ملف الانابة القضائية من السلطات القضائية الليبية.

وأكدت المؤسسة على أن هذا الحكم لم يتضمن أي إجراءات جديدة على أصولها وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها.

وفي ختام البيان أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار على استمرارها في القيام بجميع الإجراءات القانونية والقضائية لحماية أصولها من الإجراءات التي يقوم بها الأمير البلجيكي لوران ضد المؤسسة في بلجيكا للتنفيذ علىها نظير مطالباته قبل وزارة الزراعة الليبية، في هذا الشأن على استقلالية المؤسسة وتمتعها بالذمة المالية المستقلة، وفي الختام تتقدم المؤسسة بجزيل الشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس أمناء المؤسسة والسيد المستشار النائب العام على دعم جهودها في هذا الشأن.

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