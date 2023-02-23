مصرف ليبيا المركزي والوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان الخطوات التنفيذية لاتفاقية التدريب بين الجانبين

طرابلس 23 فبراير 2023 (وال)- بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الخميس في طرابلس، مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا جون كارديناس، المراحل والخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين في مجالات التدريب، بحضور مساعديه ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومستشار المحافظ للعلاقات الدولية.

وتطرقت المباحثات إلى اجتماعات المصرف المركزي مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ودور منظمات المجتمع المدني وتعامل المصرف المركزي والضوابط والاجراءات المنظمة لعملها.

وأشاد الكبير خلال اللقاء ببرنامج التدريب الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للرفع من قدرة موظفي المصرف المركزي وكفاءتهم.

من جانبه، أشاد كارديناس بالعلاقات الطيبة مع مصرف ليبيا المركزي ودعم الوكالة الأمريكية للمؤسسات السيادية في ليبيا، ولجهود توحيد المصرف المركزي، والترتيب لبرامج التدريب وبناء القدرات لموظفي المصرف المركزي، مؤكدًا على رغبة الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمصرف ليبيا المركزي(وال)

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